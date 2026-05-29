Харьковского автомеханика, корректировавшего удары "Геранями", отправили в тюрьму

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил российский агент, разоблаченный СБУ в августе 2025 года на корректировке воздушных атак по Харькову

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он готовил для куратора из РФ перечень с координатами потенциальных целей.

Как выяснило расследование, подготовкой обстрелов занимался завербованный местный автомеханик, который искал выход на российских спецслужб через телеграмм-каналы.

Установлено, что агент причастен к корректировке массированной атаки РФ по областному центру в июне 2025 года.

Тогда рашисты обстреляли город дронами-камикадзе типа Герань-2. В результате обстрела были повреждены многоэтажные дома, помещения учебного заведения, здание супермаркета и частные авто.

После вражеской атаки агент обходил места прилетов, чтобы зафиксировать масштаб разрушений и отчитаться куратору из России.

Им оказался военнослужащий 2-й отдельной бригады спецназначения (русская военная разведка) Ленинградского военного округа РФ.

По инструкциям агента мужчина почти каждый день объезжал город на велосипеде, чтобы обнаружить объекты, которые, по его мнению, могли использовать Силы обороны.

Во время обыска у фигуранта изъят смартфон с поличным на врага.

На основании доказательств, собранных киберспециалистами и следователями Службы безопасности, коллегия судей признала агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

