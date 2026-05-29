Верховный Суд поставил точку по делу об убийстве в Кировоградской области

В Кировоградской области прокуроры добились окончательного приговора по делу о жестоком убийстве мужчины в Александрии после того, как обвиняемого фактически освободили от наказания

Кировоградская областная прокуратура

Речь идет о событиях декабря 2018 года. По данным следствия, между двумя знакомыми в квартире многоэтажки возник конфликт, переросший в жестокое избиение.

Потерпевшему нанесли десятки ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего выбросили с балкона восьмого этажа. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала более 25 травматических повреждений, включая переломы, черепно-мозговую травму и повреждение внутренних органов. В квартире стражи порядка обнаружили следы крови, поврежденную мебель и следы волочения пострадавшего к балкону.

В 2024 году Знаменский горрайонный суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Однако апелляционный суд переквалифицировал дело на убийство по неосторожности и освободил обвиняемого от наказания из-за истечения сроков давности.

Прокуроры оспорили это решение в Верховном Суде. Они отметили, что характер травм, количество ушибов и способ совершения преступления свидетельствуют об умышлении на убийство. Также прокуратура опровергла версию о случайном падении потерпевшего с балкона.

Верховный Суд согласился с доводами прокуроров, упразднил решение апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение. В августе 2025 года апелляционный суд снова признал мужчину виновным по ст. 115 УК Украины и оставил наказание в размере 7 лет и 6 месяцев заключения.

Сторона защиты повторно обратилась в Верховный Суд, однако кассационную жалобу оставили без удовлетворения. Окончательный приговор вступил в законную силу 13 мая 2026 года.

