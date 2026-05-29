В Днепре задержали поджигателя автомобиля

28 мая в полицию поступило сообщение о возгорании транспортного средства на одной из улиц города. После ликвидации пожара правоохранители зафиксировали характерные следы умышленного поджога.

Правоохранители установили личность причастного к преступлению - им оказался 23-летний мужчина.

Фигурант был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

