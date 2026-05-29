Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, чоловік вигадав схему переправлення "клієнта" до Молдови через транзитну ділянку траси Одеса - Рені. За свої послуги організатор попросив 8 тисяч доларів США.



За ці гроші "клієнт" отримав вживане авто, маршрут та супровід. Знайомий організатора пройшов контроль, після чого порушник сів за кермо та поїхав до кордону. Проте на контрольному посту прикордонники зупинили авто.



Тепер організатор схеми отримав підозру.

Нагадаємо, у горах Марамуреш у Румунії рятувальники евакуювали знесиленого 30-річного українця, який незаконно перетнув кордон. Чоловік понад тиждень провів у горах без їжі.