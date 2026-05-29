29 мая 2026, 19:10

Задержан киевлянин, торговавший гранатометами и боеприпасами

Фото: прокуратура Кировоградской области
При процессуальном руководстве прокуроров Кропивницкой окружной прокуратуры разоблачены 50-летний житель Киева, который по “заказу” реализовывал оружие и боеприпасы

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, фигурант наладил продажу автоматического огнестрельного оружия, гранатометов, взрывных устройств и боеприпасов.

Весь арсенал оружия подозреваемый хранил на территории собственного домовладения.

При проведении санкционированных обысков у него обнаружено и изъято стрелковое нарезное оружие, гранатометы с боекомплектами, автоматическое оружие, гранаты, патроны, прах и т.д.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после очередной реализации "товара" на сумму почти 200 тысяч гривен.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Судом избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Жашкове в Черкасской области 25 мая около 16:00 местная жительница обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который во время конфликта угрожал ей гранатой .

