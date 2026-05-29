Взял кредиты на почти 60 миллионов: в Одесской области депутат "оставил секрет" в декларации

НАБУ и САП разоблачили депутата Одесского областного совета на декларировании недостоверной информации. Оказалось, депутат не указал многомиллионные ссуды

Об этом сообщает НАБУ.

Как выяснили правоохранители, депутат Одесского областного совета взял несколько займов. Общая сумма этих кредитов составляет более 58 миллионов гривен. Эти данные он не указал в своей декларации за 2025 и 2024 год.

"Депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. В ходе следствия использованы материалы проверки Национального агентства по предотвращению коррупции", - сообщили в НАБУ.

Напомним, бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. В декларациях за 2022-2023 годы эксдепутат не указал имущество более чем на 31,8 млн грн.