12:14  29 мая
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 14:25

Взял кредиты на почти 60 миллионов: в Одесской области депутат "оставил секрет" в декларации

29 мая 2026, 14:25
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП разоблачили депутата Одесского областного совета на декларировании недостоверной информации. Оказалось, депутат не указал многомиллионные ссуды

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, депутат Одесского областного совета взял несколько займов. Общая сумма этих кредитов составляет более 58 миллионов гривен. Эти данные он не указал в своей декларации за 2025 и 2024 год.

"Депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. В ходе следствия использованы материалы проверки Национального агентства по предотвращению коррупции", - сообщили в НАБУ.

Напомним, бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. В декларациях за 2022-2023 годы эксдепутат не указал имущество более чем на 31,8 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ депутат Декларация
Земельный аукцион в Кропивницком: победила фирма депутата
29 мая 2026, 13:11
В Херсонской области взяли под стражу депутата облсовета за агробизнес в интересах оккупантов
28 мая 2026, 17:36
Скрыл в декларациях более 46 млн грн: на Житомирщине будут судить депутата
27 мая 2026, 11:17
Все новости »
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Россия нанесла авиаудар по поселке в Донецкой области: повреждены 16 домов
29 мая 2026, 13:51
В Хмельницкой области мужчина поджег банк, чтобы бороться с "агентами РФ"
29 мая 2026, 13:30
Мошеннические сборы и оскорбления в сторону ТЦК: в Винницкой области осудили блогера
29 мая 2026, 13:26
Земельный аукцион в Кропивницком: победила фирма депутата
29 мая 2026, 13:11
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
29 мая 2026, 12:45
В Николаевской области мужчина военной оказался агентом РФ
29 мая 2026, 12:30
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
29 мая 2026, 12:14
Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик "влетел" в легковушку
29 мая 2026, 12:00
В Киеве мужчина случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую
29 мая 2026, 11:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »