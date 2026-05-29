29 травня 2026, 14:25

Взяв кредитів на майже 60 мільйонів: на Одещині депутат "залишив секрет" у декларації

Фото: НАБУ
НАБУ і САП викрили депутата Одеської обласної ради на декларуванні недостовірної інформації. Виявилось, депутат не вказав багатомільйонні позики

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, депутат Одеської обласної ради взяв клька позик. Загальна сума цих кредитів понад 58 мільйонів гривень. Ці дані він не вказав у своїй декларації за 2025 та 2024 рік.

"Депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Під час слідства використано матеріали перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, колишньому депутату з Вінниччини повідомили про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. В деклараціях за 2022-2023 роки ексдепутат не вказав майно на понад 31,8 млн грн.

