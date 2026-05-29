В Кропивницком компания, связанная с депутатом городского совета Александром Шамардиным, выиграла аукцион на право аренды земельного участка площадью 0,0656 га по улице Крымской под коммерческое строительство

Об этом пишет "Гречка" со ссылкой на данные системы Prozorro.Sale, передает RegioNews.

Земельный участок городской совет выставил на электронный аукцион с первоначальной годовой арендной платой 77 тыс. грн. Нормативная денежная оценка участка составляет около 1,2 млн. грн.

В торгах приняли участие два участника:

ООО "Омега моторс", принадлежащее депутату Кропивницкого горсовета Александру Шамардину,

ФЛП Олеся Дроздова.

В ходе трехраундового аукциона компания депутата предложила 200 тыс. грн арендной платы в год, в то время как другой участник ограничился суммой чуть выше стартовой – 79 тыс. грн. В результате победу одержало ООО "Омега Моторс".

30 апреля заместитель городского головы Александр Мосин подписал договор аренды с победителем. Согласно условиям компания будет платить около 16,6 тыс. грн ежемесячно.

По данным Prozorro.Sale, аукцион состоялся по процедуре "английских торгов", предусматривающей по меньшей мере двух участников и закрытые стартовые предложения.

В то же время журналисты обращают внимание, что вторая участница торгов – ФЛП Олеся Дроздова – работает администратором спортклуба "Атлетико", который, по данным публикаций, связывают с Шамардиным. Это может свидетельствовать о возможной связанности участников аукциона.

Таким образом, арендный аукцион фактически прошел между связанными сторонами, что вызывает вопрос о реальной конкуренции на торгах. В то же время подобная практика участия "технических" участников в земельных аукционах не единична.

В городском совете ситуацию пока не комментировали.

