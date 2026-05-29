12:14  29 мая
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 13:11

Земельный аукцион в Кропивницком: победила фирма депутата

29 мая 2026, 13:11
Читайте також українською мовою
Фото: prozorro.sale
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком компания, связанная с депутатом городского совета Александром Шамардиным, выиграла аукцион на право аренды земельного участка площадью 0,0656 га по улице Крымской под коммерческое строительство

Об этом пишет "Гречка" со ссылкой на данные системы Prozorro.Sale, передает RegioNews.

Земельный участок городской совет выставил на электронный аукцион с первоначальной годовой арендной платой 77 тыс. грн. Нормативная денежная оценка участка составляет около 1,2 млн. грн.

В торгах приняли участие два участника:

  • ООО "Омега моторс", принадлежащее депутату Кропивницкого горсовета Александру Шамардину,
  • ФЛП Олеся Дроздова.

В ходе трехраундового аукциона компания депутата предложила 200 тыс. грн арендной платы в год, в то время как другой участник ограничился суммой чуть выше стартовой – 79 тыс. грн. В результате победу одержало ООО "Омега Моторс".

30 апреля заместитель городского головы Александр Мосин подписал договор аренды с победителем. Согласно условиям компания будет платить около 16,6 тыс. грн ежемесячно.

По данным Prozorro.Sale, аукцион состоялся по процедуре "английских торгов", предусматривающей по меньшей мере двух участников и закрытые стартовые предложения.

В то же время журналисты обращают внимание, что вторая участница торгов – ФЛП Олеся Дроздова – работает администратором спортклуба "Атлетико", который, по данным публикаций, связывают с Шамардиным. Это может свидетельствовать о возможной связанности участников аукциона.

Таким образом, арендный аукцион фактически прошел между связанными сторонами, что вызывает вопрос о реальной конкуренции на торгах. В то же время подобная практика участия "технических" участников в земельных аукционах не единична.

В городском совете ситуацию пока не комментировали.

Напомним, после пропажи без вести 28-летнего добровольца Василия Шиндера его ФЛП не прекратил деятельность – на протяжении почти двух лет из-за Prozorro с предпринимателем продолжали заключать договоры государственные и коммунальные учреждения Винницкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кропивницкий депутат аукцион земля аренда
Прокуратура оспаривает незаконное изменение назначения земли в парке "Победа"
28 мая 2026, 21:58
В Херсонской области взяли под стражу депутата облсовета за агробизнес в интересах оккупантов
28 мая 2026, 17:36
Скрыл в декларациях более 46 млн грн: на Житомирщине будут судить депутата
27 мая 2026, 11:17
Все новости »
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Взял кредиты на почти 60 миллионов: в Одесской области депутат "оставил секрет" в декларации
29 мая 2026, 14:25
Россия нанесла авиаудар по поселке в Донецкой области: повреждены 16 домов
29 мая 2026, 13:51
В Хмельницкой области мужчина поджег банк, чтобы бороться с "агентами РФ"
29 мая 2026, 13:30
Мошеннические сборы и оскорбления в сторону ТЦК: в Винницкой области осудили блогера
29 мая 2026, 13:26
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
29 мая 2026, 12:45
В Николаевской области мужчина военной оказался агентом РФ
29 мая 2026, 12:30
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
29 мая 2026, 12:14
Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик "влетел" в легковушку
29 мая 2026, 12:00
В Киеве мужчина случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую
29 мая 2026, 11:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »