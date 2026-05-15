13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 14:59

Эксдепутат из Винницкой области скрыл 67 млн грн и пытался бежать в Польшу

15 мая 2026, 14:59
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что он пытался покинуть территорию Украины и выехать в Польшу, однако был задержан недалеко от государственной границы.

В рамках расследования установлено, что в декларациях за 2022-2023 годы эксдепутат не указал имущество более чем на 31,8 млн грн. Среди незадекларированных активов – 68 земельных участков, 4 жилых дома, 29 транспортных средств, комплексы АЗС и здание свиноводческого комплекса.

Отдельно правоохранители проверили происхождение имущества, приобретенного в 2022 году.

По данным следствия, экс-чиновник купил активов почти на 42 млн грн, в том числе 47 земельных участков, жилой дом и три автомобиля бизнес-класса. В то же время его официальные доходы и сбережения составили около 5,3 млн. грн. Таким образом, разница между стоимостью активов и задекларированными доходами превышает 36 млн. грн.

Также следствие установило, что часть имущества могли оформлять на подставных лиц, чтобы скрыть реального собственника.

Во время обысков по местам жительства эксдепутата и связанных с ним изъята финансовая документация, носители информации, черновые записи, документы по оформлению имущества, а также автомобиль Mercedes, который может быть связан с незаконным обогащением.

Правоохранители инкриминируют ему внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию и незаконное обогащение.

Напомним, эксдепутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" забыл задекларировать около 32 миллионов. По данным издания "Украинская правда", речь идет о Саиде Халиде Пахлаване.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Винницкая область декларации депутат Польша незаконное обогащение
$5 тыс. за "крышевание" бизнеса: на Прикарпатье задержали руководителя следственного отдела полиции
15 мая 2026, 09:53
Экспомощник Зеленского Шефир "переписал" имущество на жену после подозрений НАБУ нардепам
15 мая 2026, 08:45
ГБР сообщило о предъявлении подозрения Владимиру Омеляну в уклонении от службы
14 мая 2026, 15:21
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
У Зеленского готовят отставку главы Львовщины Козицкого: кто может занять его место
15 мая 2026, 17:01
В Киеве подросток снял на видео "издевательство" над кошкой
15 мая 2026, 16:55
В Хмельницкой области во время проверки документов водитель расстрелял полицейских, есть погибший
15 мая 2026, 16:20
Защищал брата: в Ровенской области мужчина убил человека во сне
15 мая 2026, 16:10
В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке
15 мая 2026, 15:53
Труп ребенка в морозильнике: мать и отчим требуют смягчить приговор
15 мая 2026, 15:41
На Буковине аферисты выманили у пенсионерки все ее деньги с карты
15 мая 2026, 14:55
В Ровенской области иномарка сбила ребенка
15 мая 2026, 14:35
Российские оккупанты атаковали авто волонтеров в Херсоне: есть раненые
15 мая 2026, 14:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »