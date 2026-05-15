Эксдепутат из Винницкой области скрыл 67 млн грн и пытался бежать в Польшу

Бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что он пытался покинуть территорию Украины и выехать в Польшу, однако был задержан недалеко от государственной границы.

В рамках расследования установлено, что в декларациях за 2022-2023 годы эксдепутат не указал имущество более чем на 31,8 млн грн. Среди незадекларированных активов – 68 земельных участков, 4 жилых дома, 29 транспортных средств, комплексы АЗС и здание свиноводческого комплекса.

Отдельно правоохранители проверили происхождение имущества, приобретенного в 2022 году.

По данным следствия, экс-чиновник купил активов почти на 42 млн грн, в том числе 47 земельных участков, жилой дом и три автомобиля бизнес-класса. В то же время его официальные доходы и сбережения составили около 5,3 млн. грн. Таким образом, разница между стоимостью активов и задекларированными доходами превышает 36 млн. грн.

Также следствие установило, что часть имущества могли оформлять на подставных лиц, чтобы скрыть реального собственника.

Во время обысков по местам жительства эксдепутата и связанных с ним изъята финансовая документация, носители информации, черновые записи, документы по оформлению имущества, а также автомобиль Mercedes, который может быть связан с незаконным обогащением.

Правоохранители инкриминируют ему внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию и незаконное обогащение.

Напомним, эксдепутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" забыл задекларировать около 32 миллионов. По данным издания "Украинская правда", речь идет о Саиде Халиде Пахлаване.