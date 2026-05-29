29 травня 2026, 08:06

РФ вдарила по судну, що прямувало до Туреччини: є поранені

Вночі 29 травня російські війська атакували ударними безпілотниками суховантаж ANT, який прямував під прапором Вануату з одного з портів Одеської області до Туреччини з вантажем на борту

Про це повідомили Військово-Морські сил ЗСУ в Facebook, передає RegioNews.

За даними військових, судновласником є турецька компанія.

Унаслідок влучання БПЛА в надбудову судна виникла пожежа. Завдяки злагодженим діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України загоряння вдалося оперативно локалізувати.

Двох членів екіпажу з пораненнями евакуювали катерами ВМС та доставили до медичного закладу для надання допомоги.

У ВМС зазначають, що РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародному судноплавству, атакуючи цивільні судна та морську інфраструктуру.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська атакували ударним безпілотником типу "Shahed" китайське торгівельне судно, яке перебувало в територіальних водах України. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
