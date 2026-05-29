РФ вдарила по судну, що прямувало до Туреччини: є поранені

Вночі 29 травня російські війська атакували ударними безпілотниками суховантаж ANT, який прямував під прапором Вануату з одного з портів Одеської області до Туреччини з вантажем на борту

Про це повідомили Військово-Морські сил ЗСУ в Facebook.

За даними військових, судновласником є турецька компанія.

Унаслідок влучання БПЛА в надбудову судна виникла пожежа. Завдяки злагодженим діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України загоряння вдалося оперативно локалізувати.

Двох членів екіпажу з пораненнями евакуювали катерами ВМС та доставили до медичного закладу для надання допомоги.

У ВМС зазначають, що РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародному судноплавству, атакуючи цивільні судна та морську інфраструктуру.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська атакували ударним безпілотником типу "Shahed" китайське торгівельне судно, яке перебувало в територіальних водах України. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.