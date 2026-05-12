В Одесі дитина провалилась під тротуарну плитку: яма близько 4 метрів
Інцидент стався в Одесі, коли 10-річна дівчинка була на прогулянці. Перехожі кинулись на допомогу, але це було надто ризиковано
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
10-річна дівчинка в Одесі під час прогулянки провалилась під тротуарну плитку. Дитина опинилась у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки. Перехожі намагались дістати дівчинку, але існувала загроза повторного обвалу. Тому викликали рятувальників.
Люди постійно говорили з дитиною, щоб вона не панікувала. Рятувальники підняли дівчинку на поверхні.
"Весь цей час на зв'язку з донькою був батько, який пізніше не стримуючи емоцій, подякував надзвичайникам за порятунок. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує", - розповіли рятувальники.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі стався скандал у громадському транспорті. 15-річному хлопцю стало зле. Однак водій не став викликати медиків чи надавати першу допомогу: він просто витягнув непритомного хлопця з салону та поклав на розпечений асфальт.