В Одесі дитина провалилась під тротуарну плитку: яма близько 4 метрів

Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в Одесі, коли 10-річна дівчинка була на прогулянці. Перехожі кинулись на допомогу, але це було надто ризиковано

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

10-річна дівчинка в Одесі під час прогулянки провалилась під тротуарну плитку. Дитина опинилась у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки. Перехожі намагались дістати дівчинку, але існувала загроза повторного обвалу. Тому викликали рятувальників.

Люди постійно говорили з дитиною, щоб вона не панікувала. Рятувальники підняли дівчинку на поверхні.

"Весь цей час на зв'язку з донькою був батько, який пізніше не стримуючи емоцій, подякував надзвичайникам за порятунок. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі стався скандал у громадському транспорті. 15-річному хлопцю стало зле. Однак водій не став викликати медиків чи надавати першу допомогу: він просто витягнув непритомного хлопця з салону та поклав на розпечений асфальт.