08 мая 2026, 16:46

Потерял маму из-за огня: в зоне отчуждения ГСЧСники спасли лосенка

08 мая 2026, 16:46
Фото: ГСЧС
Во время тушения масштабного пожара на Киевщине 8 мая спасатели натолкнулись на беззащитного краснокнижного лосенка

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Беззащитное и напуганное животное пожарные заметили среди сожженной территории во время тушения пожара. Вероятно, лосенок потерял мать из-за огненной стихии.

Чрезвычайщики напоили животное водой и оказали ему помощь. После консультаций с представителями лесничества, зоологами и ветеринарами лосенка передали специалистам для дальнейшего ухода.

В ГСЧС отметили, что и дальше будут следить за судьбой спасенного животного.

Тем временем ликвидация пожара в Киевской области продолжается. Спасатели работают в усиленном режиме, локализуют очаги возгорания и стараются не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним, что на приграничной Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар , площадь которого за последние сутки почти удвоилась.

спасение лось пожар ГСЧС Киевская область
