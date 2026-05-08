Во время тушения масштабного пожара на Киевщине 8 мая спасатели натолкнулись на беззащитного краснокнижного лосенка

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Беззащитное и напуганное животное пожарные заметили среди сожженной территории во время тушения пожара. Вероятно, лосенок потерял мать из-за огненной стихии.

Чрезвычайщики напоили животное водой и оказали ему помощь. После консультаций с представителями лесничества, зоологами и ветеринарами лосенка передали специалистам для дальнейшего ухода.

В ГСЧС отметили, что и дальше будут следить за судьбой спасенного животного.

Тем временем ликвидация пожара в Киевской области продолжается. Спасатели работают в усиленном режиме, локализуют очаги возгорания и стараются не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним, что на приграничной Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар , площадь которого за последние сутки почти удвоилась.