На Закарпатье среди бела дня у женщины украли младенца в коляске
В Ужгороде женщина сообщила об исчезновении ее двухнедельного младенца. Правоохранители разыскали ребенка
Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.
Женщина позвонила полиции. Она рассказала, что оставила детскую коляску с дочерью возле аптеки и ненадолго зашла внутрь. Когда она вернулась, коляски с ребенком уже не было.
В результате правоохранители обнаружили ребенка. Младенец находился у соседки женщины. Соседка объяснила, что она считала, что ребенка оставили без присмотра. К счастью, младенец не пострадал, девочку вернули родителям.
"Полиция призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, ведь это может создавать реальную угрозу их жизни и здоровью", - призывают правоохранители.
