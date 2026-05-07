На Закарпатье среди бела дня у женщины украли младенца в коляске

В Ужгороде женщина сообщила об исчезновении ее двухнедельного младенца. Правоохранители разыскали ребенка

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Женщина позвонила полиции. Она рассказала, что оставила детскую коляску с дочерью возле аптеки и ненадолго зашла внутрь. Когда она вернулась, коляски с ребенком уже не было.

В результате правоохранители обнаружили ребенка. Младенец находился у соседки женщины. Соседка объяснила, что она считала, что ребенка оставили без присмотра. К счастью, младенец не пострадал, девочку вернули родителям.

"Полиция призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, ведь это может создавать реальную угрозу их жизни и здоровью", - призывают правоохранители.

