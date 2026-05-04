В Одессе гуманитарку, которую должны были раздать людям, продавали на рынке

В Одессе правоохранители разоблачили схему незаконной продажи гуманитарной помощи, которая должна была безвозмездно передаваться людям, нуждающимся в поддержке

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, фигуранты реализовали более 50 тонн одежды и обуви на сумму более 40 млн. грн.

К организации сделки причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец. Им инкриминируют незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Следствие установило, что гуманитарные грузы поступали из-за границы через благотворительные фонды. Формально это была одежда и обувь для бесплатной помощи, однако фактически товар сразу устремлялся в продажу.

С октября прошлого года по апрель 2026 года помощь завозили грузовиками в склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок "7-й километр (Одесский промтоварный рынок)" и реализовывали за наличные деньги. Чтобы придать схеме вид легальной деятельности, оформляли документы о якобы передаче между благотворительными организациями.

По данным правоохранителей, провели более 60 обысков, изъяли документы, черновую бухгалтерию, телефоны и товар. Подозреваемых заключили под стражу с возможностью внесения залога.

