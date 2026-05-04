04 мая 2026, 13:29

В Одессе гуманитарку, которую должны были раздать людям, продавали на рынке

Фото: Прокуратура Украины
В Одессе правоохранители разоблачили схему незаконной продажи гуманитарной помощи, которая должна была безвозмездно передаваться людям, нуждающимся в поддержке

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты реализовали более 50 тонн одежды и обуви на сумму более 40 млн. грн.

К организации сделки причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец. Им инкриминируют незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Следствие установило, что гуманитарные грузы поступали из-за границы через благотворительные фонды. Формально это была одежда и обувь для бесплатной помощи, однако фактически товар сразу устремлялся в продажу.

С октября прошлого года по апрель 2026 года помощь завозили грузовиками в склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок "7-й километр (Одесский промтоварный рынок)" и реализовывали за наличные деньги. Чтобы придать схеме вид легальной деятельности, оформляли документы о якобы передаче между благотворительными организациями.

По данным правоохранителей, провели более 60 обысков, изъяли документы, черновую бухгалтерию, телефоны и товар. Подозреваемых заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины легковых автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил. По результатам обысков изъяли 14 транспортных средств.

