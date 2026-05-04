В столице разоблачили схему незаконного оформления отсрочки от службы в армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Организатор – 30-летний уроженец Черкасской области, в своих кругах был известен как "специалист по нелегальному бронированию". Именно благодаря такому авторитету он подыскивал себе "клиентов".

В одном из случаев к дельцу обратился мужчина, не прибывший за повесткой в ТЦК. Первоначально фигурант предложил клиенту должность с бронированием на предприятии критической инфраструктуры, однако при встрече предложение изменил. Он заверил мужчину, что для решения его вопросов он может трудоустроить его военным капелланом в одно из военных формирований. Он уверял, что такая должность дает право на отсрочку и свободный выезд за границу.

При этом фигурант подчеркивал, что для получения статуса капеллана не нужны специальные знания или образование. Делок просил только предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и диплома о высшем образовании при наличии. Оценивал такую услугу в 25 тысяч долларов.

Полицейские задержали злоумышленника после получения всей суммы средств. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) УК Украины.

Фигуранту грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

