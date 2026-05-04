11:23  04 мая
На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации
08:56  04 мая
Побег под видом медевакуации: на Закарпатье задержали "скорую" с уклонистами
08:12  04 мая
В Киеве произошел масштабный пожар на складе
UA | RU
UA | RU
04 мая 2026, 12:05

Обещал рясу вместо формы: в Киеве задержали "специалиста по бронированию"

04 мая 2026, 12:05
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В столице разоблачили схему незаконного оформления отсрочки от службы в армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Организатор – 30-летний уроженец Черкасской области, в своих кругах был известен как "специалист по нелегальному бронированию". Именно благодаря такому авторитету он подыскивал себе "клиентов".

В одном из случаев к дельцу обратился мужчина, не прибывший за повесткой в ТЦК. Первоначально фигурант предложил клиенту должность с бронированием на предприятии критической инфраструктуры, однако при встрече предложение изменил. Он заверил мужчину, что для решения его вопросов он может трудоустроить его военным капелланом в одно из военных формирований. Он уверял, что такая должность дает право на отсрочку и свободный выезд за границу.

При этом фигурант подчеркивал, что для получения статуса капеллана не нужны специальные знания или образование. Делок просил только предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и диплома о высшем образовании при наличии. Оценивал такую услугу в 25 тысяч долларов.

Полицейские задержали злоумышленника после получения всей суммы средств. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) УК Украины.

Фигуранту грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов схем в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка Киев полиция задержание уклонение от мобилизации уклонение от службы
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Момент удара по Мерефи попал на видео: 5 погибших, 19 пострадавших
04 мая 2026, 12:44
На Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт
04 мая 2026, 12:23
Парад без военной техники в Москве: Зеленский назвал причину – боятся дронов
04 мая 2026, 11:56
В Сумской области авто врезалось в дерево: водителя зажало в салоне
04 мая 2026, 11:40
В Мерефе на Харьковщине увеличилось количество погибших и пострадавших
04 мая 2026, 11:33
На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации
04 мая 2026, 11:23
В Виннице из-за угарного газа пострадала семья с двумя детьми
04 мая 2026, 11:22
Лобовое столкновение: в Сумской области в ДТП пострадала семья с двумя детьми
04 мая 2026, 11:08
В Украине снова подорожали бензин и дизель: новые цены на АЗС
04 мая 2026, 10:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »