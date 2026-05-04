В Одесі гуманітарку, яку мали роздати людям, продавали на ринку

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги, яка мала безоплатно передаватися людям, що потребують підтримки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти реалізували понад 50 тонн одягу та взуття на суму більш як 40 млн грн.

До організації оборудки причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець. Їм інкримінують незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Слідство встановило, що гуманітарні вантажі надходили з-за кордону через благодійні фонди. Формально це був одяг і взуття для безкоштовної допомоги, однак фактично товар одразу спрямовувався в продаж.

З жовтня минулого року по квітень 2026 року допомогу завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого її перевозили на промтоварний ринок "7-й кілометр (Одеський промтоварний ринок)" і реалізовували за готівку. Щоб надати схемі вигляду легальної діяльності, оформлювали документи про нібито передачу між благодійними організаціями.

За даними правоохоронців, провели понад 60 обшуків, вилучили документи, чорнову бухгалтерію, телефони та товар. Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил. За результатами обшуків вилучили 14 транспортних засобів.