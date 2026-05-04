Правоохранители разоблачили канал побега за границу на автомобиле для перевозки погибших героев

Утром 3 мая в селе Нижние Ворота полицейские остановили автомобиль скорой помощи, принадлежащий общественной организации, занимающейся перевозкой погибших военных. Как выяснилось, 48-летний водитель из Херсона использовал спецтранспорт в качестве прикрытия, чтобы перевозить военнообязанных через блокпосты в пограничную зону.

В салоне авто находились двое киевлян в возрасте 23 и 27 лет, один из которых находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Установлено, что водитель забрал пассажиров в столице и должен был доставить на Закарпатье для дальнейшего нелегального пересечения границы за денежное вознаграждение. Во время досмотра машины правоохранители изъяли 14 тысяч долларов.

Организатора схемы задержали и поместили в изолятор, ему грозит ответственность за незаконную переправку лиц через госграницу. Продолжается следствие.

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов схем в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.