Парад без военной техники в Москве: Зеленский назвал причину – боятся дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное проведение парада 9 мая в Москве без военной техники может свидетельствовать о том, что Россия опасается атак дронов

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", он сказал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает RegioNews.

По словам главы государства, если парад на Красной площади состоится без техники, это станет беспрецедентным случаем за многие годы и может означать, что российская сторона опасается возможных воздушных угроз.

"Это говорит о том, что сейчас они не сильны", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию из-за санкций, а также продолжения поддержки Украины со стороны партнеров.

Он также призвал к новым пакетам в рамках программы PURL, которые должны усилить защиту от баллистических угроз, и отметил важность развития совместных инициатив в сфере противодействия дронам.

Отдельно Зеленский отметил, что Европа должна играть ключевую роль в возможных переговорах и должна сформировать общую позицию.

"Было бы хорошо выработать единую европейскую позицию для переговоров с россиянами", – добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

