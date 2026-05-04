На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации

Во Львовской области празднование семейного юбилея чуть не завершилось трагедией – 35-летнюю женщину и ее детей атаковал рой пчел

Событие произошло на хуторе вблизи села Волчуха. Женщина вместе с детьми 8 и 12 лет направлялась по дороге к родственникам на празднование 65-летия матери.

По словам родных потерпевшей, на обочине у поля рапса была расположена пасека с ульями, однако никаких предупредительных знаков не было, а сами ульи были скрыты растительностью.

Дети смогли убежать домой, испытав лишь незначительные укусы, тогда как женщина получила многочисленные укусы, что привело к развитию анафилактического шока: ее состояние резко ухудшилось, артериальное давление упало, потемнело в глазах.

Пострадавшая успела сообщить родным об инциденте. Родственники и медики из Судебной Вишни оперативно оказали первую помощь и доставили женщину в реанимационное отделение Городокской больницы. Сейчас ее состояние стабилизировалось, она находится под наблюдением врачей.

Владелец пасеки пока не установлен. Местные жители предполагают, что ульи могли быть временно завезены на период цветения рапса.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

