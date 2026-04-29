Депутата из Ужгорода взяли под стражу из-за схемы заработка на мусоре

Фото: Прокуратура Украины

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения депутату городского совета, подозреваемого в организации схемы незаконного заработка на вторсырье из городского полигона твердых бытовых отходов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Закарпатье онлайн".

Как пишет издание, речь идет о директоре КП "КАТП-072801" Ужгородского городского совета и депутате горсовета Александре Борисенко.

Чиновник взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 665 600 гривен. Также он отстранен от должности директора одного из коммунальных предприятий, которое он сочетал с депутатским мандатом.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного получения прибыли на территории городского полигона, привлекая к ней представителей частного бизнеса. На территорию объекта без надлежащих договоров и учета допускалась посторонняя техника, где осуществлялась неофициальная сортировка отходов – пластика, макулатуры и полиэтилена.

В дальнейшем собранное вторсырье вывозили и продавали через частную компанию уже как официальную продукцию. Часть прибыли, по данным следствия, передавали должностному лицу при содействии в работе схемы.

Правоохранители задокументировали получение им не менее 50 тысяч гривен в течение марта-апреля 2026 года. В общей сложности, по предварительным подсчетам, с мая 2025 по апрель 2026 года было незаконно реализовано почти 100 тонн пластика, более 120 тонн макулатуры и несколько тонн полиэтилена на сумму более 660 тысяч гривен.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Двум другим фигурантам – основательнице компании и руководителю общества – инкриминируют пособничество.

