В Полтавской области на железнодорожной станции нашли мертвым мужчину

В Лубенском районе на железнодорожной станции обнаружили мужчину без признаков жизни. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Утром в понедельник, 4 мая, полиции сообщили, что на территории железнодорожного вокзала в городе Гребенка обнаружили мертвого мужчину. Им оказался 62-летний киевлянин. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти на теле не было. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.



"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры было возбуждено уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие", - сообщили в полиции.

