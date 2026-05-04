В Киеве произошел масштабный пожар на складе
В воскресенье, 3 мая, около 11:30 спасатели получили сообщение о пожаре улицы Ходосовской, что в Голосеевском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного складского здания.
К тушению привлеклись 52 спасателя и 11 единиц специальной техники. Огонь удалось локализовать в 14:06 на площади 700 кв. м, а в 15:05 пожар полностью ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причину возникновения огня устанавливают правоохранители.
Напомним, 30 апреля на Закарпатье произошел пожар на территории гостиничного комплекса. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
