В воскресенье, 3 мая, около 11:30 спасатели получили сообщение о пожаре улицы Ходосовской, что в Голосеевском районе столицы

Пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного складского здания.

К тушению привлеклись 52 спасателя и 11 единиц специальной техники. Огонь удалось локализовать в 14:06 на площади 700 кв. м, а в 15:05 пожар полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возникновения огня устанавливают правоохранители.

