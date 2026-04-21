21 апреля 2026, 16:23

На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарки

Фото: Офис Генерального прокурора
На Волыни правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины легковых автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Директор одного из благотворительных фондов организовал ввоз в Украину транспортных средств из стран Европейского Союза. Также он привлек сообщников, которые ввозили автомобили из-за границы и занимались их реализацией за наличные деньги.

За 2024-2026 годы в Украину в адрес благотворительной организации ввезли около 100 легковых автомобилей, задекларированных как гуманитарная помощь. Часть из них ставили на временный государственный учет, оформляя регистрационные талоны на благотворительный фонд и продавали.

По результатам обысков изъяли 14 транспортных средств, мобильные телефоны, документы благотворительного фонда, черновые записи и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Кроме того, по месту жительства директора благотворительного фонда изъята компьютерная техника, документация и наличные средства.

На изъятые автомобили наложен арест.

Напомним, что ранее правоохранители разоблачили 60-летнего жителя Сарна, который под прикрытием волонтерской деятельности организовал незаконный ввоз транспортных средств в Украину .

