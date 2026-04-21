На Волыни правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины легковых автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины

Директор одного из благотворительных фондов организовал ввоз в Украину транспортных средств из стран Европейского Союза. Также он привлек сообщников, которые ввозили автомобили из-за границы и занимались их реализацией за наличные деньги.

За 2024-2026 годы в Украину в адрес благотворительной организации ввезли около 100 легковых автомобилей, задекларированных как гуманитарная помощь. Часть из них ставили на временный государственный учет, оформляя регистрационные талоны на благотворительный фонд и продавали.

По результатам обысков изъяли 14 транспортных средств, мобильные телефоны, документы благотворительного фонда, черновые записи и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Кроме того, по месту жительства директора благотворительного фонда изъята компьютерная техника, документация и наличные средства.

На изъятые автомобили наложен арест.

