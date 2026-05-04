Бюджет-2026 изменят: правительство планирует подать правки до 12 мая – Железняк

Кабинет министров готовит изменения в закон О Государственном бюджете на 2026 год, которые могут быть внесены на рассмотрение Верховной Рады уже до 12 мая

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк по итогам встречи представителей парламентских фракций с членами правительства, передает RegioNews.

По словам нардепа, обсуждение состоялось при участии премьер-министра Юлии Свириденко, вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, министра финансов Сергея Марченко, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, а также вице-премьера по вопросам европейской и евро .

Планируемые изменения предполагают интеграцию так называемого Ukraine Support Loan – репарационного кредита от Европейского Союза в объеме 90 млрд евро.

Кроме того, правительство планирует перераспределить средства в рамках "плана устойчивости" на сумму примерно 200-270 млрд грн, а также скорректировать расходы оборонного бюджета.

Как отметил Железняк, парламенту также придется ратифицировать соответствующее соглашение с ЕС по предоставлению этого кредита на 2026-2027 годы. Ожидается, что правительство будет просить народных депутатов принять необходимые решения в сжатые сроки.

