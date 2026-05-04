Пограничники задержали 13 нарушителей на границе с Молдовой. Оказалось, что уклоняющие заплатили по 10-12 тысяч долларов

Государственная пограничная служба

Военные проверили три автомобиля, которые ехали в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. Оказалось, что девять пассажиров были "клиентами" трех организаторов схемы: администратор одного из телеграмм-каналов предоставил мужчинам инструкции и организовал трансфер в госрубеж.

Если бы они удачно реализовали "путешествие", каждый клиент заплатил бы 10-12 тысяч долларов. Однако вместо прибыли трем водителям и еще одному пассажиру-пособнику грозит уголовная ответственность. На пассажиров составлены админпротоколы.

