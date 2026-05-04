В Сумской области авто врезалось в дерево: водителя зажало в салоне

В Сумском районе спасатели деблокировали водителя из изуродованного автомобиля после ДТП

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Сумской области.

Отмечается, что авария произошла утром 4 мая в селе Терешковка.

По предварительным данным, легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с деревом. В результате удара водитель зажал внутри транспортного средства.

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые с помощью специнструментов деблокировали мужчину и передали его медикам.

Пока обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

