Момент удара по Мерефи попал на видео: 5 погибших, 19 пострадавших
Число жертв ракетной атаки на город Мерефа Харьковского района возросло до пяти
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что среди погибших – три женщины и двое мужчин. Еще 19 человек получили ранения, часть из них получила острую реакцию на стресс.
По данным следствия, 4 мая около 09:35 Вооруженные Силы РФ нанесли ракетный удар по населенному пункту. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Момент атаки попал на видео, которое распространяется в сети.
В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, помещения СТО и транспортные средства.
Предварительно установлено, что российские войска применили баллистическую ракету типа "Искандер".
На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители, продолжается ликвидация последствий удара.
При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине утром 4 мая. Ранее сообщалось о четырех погибших и 16 пострадавших.