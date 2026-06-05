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05 июня 2026, 23:40

В Харькове отправили за решетку подростка, работавшего на россиян

05 июня 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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Чугуевский городской суд Харьковской области признал гражданина виновным в диверсии. 16-летний парень выполнял задания россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле прошлого года 16-летний житель города Барвенково переписывался в Telegram с лицом, предложившим ему "работу": получать деньги за поджоги. Он поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции Чайкин мост, за что ему обещали 20 тысяч гривен. Однако огонь не вывел оборудование из строя.

Впоследствии подросток ночью поджег две военные машины. На суде он признал свою вину. Оказалось, ему заплатили 7500 гривен. За эти деньги он хотел купить мобильный телефон для матери. Известно, что он воспитывается в приемной семье как ребенок лишен родительской опеки. В семье, кроме него, воспитывается еще семеро приемных детей.

Суд назначил наказание в виде 3 лет и 1 месяц лишения свободы.

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента российских спецслужб . Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области. Его задержали "с поличным", когда он фотографировал военную технику Сил обороны.

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