В Киеве мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних парней

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В Киеве осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетних. Его жертвами стали двое парней в возрасте 14 и 15 лет.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В марте прошлого года мужчина познакомился с двумя подростками на улице. Он делал вид доброжелательного товарища и предложил прийти к нему домой. Там он угощал двух парней 14 и 15 лет водкой. Из-за сильного опьянения подростки были в уязвимом состоянии, и тогда мужчина их изнасиловал.

На суде он не признал вину. Однако суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Прокуратура будет оспаривать это решение: прокуроры хотят просить максимальное наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внуку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.