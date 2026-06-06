"Мне сказали "до свидания": актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее стало меньше на экранах

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По мнению Ольги Сумской, в украинской индустрии много эйджизма. Она призналась, что во многих проектах с ней простились через возраст, несмотря на то, что она была в хорошей физической форме.

"Я работала на телевидении много лет, и когда мне исполнилось 40, мне сказали: "До свидания". Хотя я смотрю на себя - я девочка просто. Я настолько классно выглядела и могла еще продолжить в этом плане", - говорит актриса.

Напомним, ранее о похожей проблеме говорила ведущая Маша Ефросинина. Она объяснила, почему сегодня ее не так много на телевидении, как это было раньше. По ее словам, она знает из некоторых источников, что для некоторых каналов она якобы застара.