Из-за атаки на соседнюю область на Черниговщине обесточено 80 тысяч абонентов

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Около 80 тысяч абонентов в Черниговской области 5 июня обесточены из-за российской атаки на энергообъект в соседней области

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews .

"В результате вражеской атаки на энергообъект в соседней области обесточено около 80 тысяч абонентов в Нежинском и Новгород-Северском районах", - говорится в сообщении.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что в Киевской области из-за непогоды без электроснабжения остались более 40 тысяч домов.