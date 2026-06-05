Из-за атаки на соседнюю область на Черниговщине обесточено 80 тысяч абонентов
Около 80 тысяч абонентов в Черниговской области 5 июня обесточены из-за российской атаки на энергообъект в соседней области
Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews .
"В результате вражеской атаки на энергообъект в соседней области обесточено около 80 тысяч абонентов в Нежинском и Новгород-Северском районах", - говорится в сообщении.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, что в Киевской области из-за непогоды без электроснабжения остались более 40 тысяч домов.
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Ценники на АЗС падают: какое топливо в Украине стало дешевле
05 июня 2026, 23:55В Харькове отправили за решетку подростка, работавшего на россиян
05 июня 2026, 23:40В Черкассах пенсионеры "сливали" данные ТЦК
05 июня 2026, 23:20В Киеве в смертельном ДТП погибли полицейские и 12-летний ребенок
05 июня 2026, 23:00Последствия ударов по Сумщине: спасатели ликвидировали пожары в Березовской и Буринской общинах
05 июня 2026, 22:55В Киеве мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних парней
05 июня 2026, 22:45Оккупанты используют "Шахеды" для доставки FPV-дронов в центр Запорожья
05 июня 2026, 22:33Ночной разгром вражеской логистики: дроны Сил беспилотных систем поразили пять российских судов
05 июня 2026, 22:20Охотился на снасти: в Самаре полиция разоблачила злоумышленника, обокравшего гараж
05 июня 2026, 21:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »