Известная украинская певица потеряла ребенка

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, это произошло во время насыщенного гастрольного графика. На третьем месяце беременности, когда она приехала на выступление в Буковель, она почувствовала, что произошло нечто плохое.

"Я просто взорвалась в какой-то момент и думаю: ничего не болит, меня больше не тошнит. Я одеваю джинсы, в которые едва влезала неделю назад, и понимаю, что они на мне свободны. Сразу появилось ощущение – это замершая беременность", – говорит певица.

Мила Нитич вспоминает, что врач подтвердила самые страшные опасения: оказалось, плод замер. Сама она не догадывалась об этом из-за сильного токсикоза.

Несмотря на такой стресс, она все равно выступила, а потом поехала в Киев на операцию. Бывший жених очень поддерживал певицу, за что она очень благодарна.

Напомним, ранее известный ведущий Слава Демин рассказал, что пережил потерю ребенка. Он признался, что трудно было сдерживать собственные чувства, чтобы не пугать любимую.