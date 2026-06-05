Ночной разгром вражеской логистики: дроны Сил беспилотных систем поразили пять российских судов

Фото: Скриншот с видео

Операторы Первого отдельного центра Сил беспилотных систем за одну ночь нанесли поражение пяти грузовым судам врага, которые использовались для обеспечения войск РФ

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, передает RegioNews .

Среди пораженных целей грузовое судно в районе Бердянска в Запорожской области и по два грузовых судна в районе Мариуполя и Ялты Донецкой области.

Грузовые суда, входящие в временно захваченные русскими портов, играют важную роль в логистическом обеспечении русских войск. Именно ими осуществляется доставка боеприпасов, военной техники, горюче-смазочных материалов и другого имущества для захватнической армии.

Кроме того, оккупационные власти системно используют порты временно захваченных территорий для незаконного вывоза украинского зерна и других ресурсов.

Каждое судно, работающее на военную логистику врага или участвующее в незаконном вывозе ресурсов с временно захваченных россиянами территорий, фактически финансирует продолжение войны против Украины и является законной целью для поражения.

Напомним, что бойцы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем провели операцию по ликвидации и поражению российских экипажей беспилотников, зенитных расчетов ПВО и складов на территории Донецкого аэропорта, который россияне превратили в военно-логистический хаб.