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05 июня 2026, 22:20

Ночной разгром вражеской логистики: дроны Сил беспилотных систем поразили пять российских судов

05 июня 2026, 22:20
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Фото: Скриншот с видео
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Операторы Первого отдельного центра Сил беспилотных систем за одну ночь нанесли поражение пяти грузовым судам врага, которые использовались для обеспечения войск РФ

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, передает RegioNews .

Среди пораженных целей грузовое судно в районе Бердянска в Запорожской области и по два грузовых судна в районе Мариуполя и Ялты Донецкой области.

Грузовые суда, входящие в временно захваченные русскими портов, играют важную роль в логистическом обеспечении русских войск. Именно ими осуществляется доставка боеприпасов, военной техники, горюче-смазочных материалов и другого имущества для захватнической армии.

Кроме того, оккупационные власти системно используют порты временно захваченных территорий для незаконного вывоза украинского зерна и других ресурсов.

Каждое судно, работающее на военную логистику врага или участвующее в незаконном вывозе ресурсов с временно захваченных россиянами территорий, фактически финансирует продолжение войны против Украины и является законной целью для поражения.

Напомним, что бойцы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем провели операцию по ликвидации и поражению российских экипажей беспилотников, зенитных расчетов ПВО и складов на территории Донецкого аэропорта, который россияне превратили в военно-логистический хаб.

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