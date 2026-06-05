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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
05 июня 2026, 09:14

Письмо Зеленского Путину: удар по главным страхам Кремля и ловушка для Москвы

05 июня 2026, 09:14
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Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (который был написан накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) – это едва ли не одна из самых агрессивных коммуникаций Банковой за все время войны
Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (который был написан накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) – это едва ли не одна из самых агрессивных коммуникаций Банковой за все время войны
Фото: ОП
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Похоже, что Зеленский ударил одновременно по трем главным страхам Путина – страху потерять контроль внутри России, страху выглядеть старым и немощным (дедом) и страху говорить с Украиной напрямую, признавая ее субъектность.

Фактически это "стадион" для Путина. На какой он вряд ли явится. Потому что пойти на встречу с Зеленским после такого приглашения он не может в принципе.

Скорее всего, спичрайтерам Путина ночью придется переписывать текст выступления (5 июня, – прим.ред.). Сочувствую. Не исключено, что они в принципе не будут упоминать это письмо напрямую, чтобы его не гуглили. Но в этом письме для Москвы расставлена сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем – россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу. Это можно будет использовать в качестве доказательства, что проблема не в форматах, как некоторые считают. А в том, что Путин, в принципе, не готов заканчивать войну без поражения Украины.

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Украина война Владимир Зеленский Путин РФ письмо
 
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