В Украине рухнули цены на популярный овощ
В Украине в начале июня дешевеют тепличные огурцы. Причиной называют активное поступление на рынок нового урожая
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Огурцы в Украине продают в пределах 35-65 гривен за килограмм. Это в среднем на 17% меньше, если сравнивать с прошлой неделей.
Эксперты отметили, что на рынок поступает продукция из местных хозяйств, что традиционно усиливает конкуренцию между производителями и заставляет их корректировать цены.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
Ценники на АЗС падают: какое топливо в Украине стало дешевлеВсе новости »
05 июня 2026, 23:55В Украине рухнули цены на базовый овощ борщового набора
04 июня 2026, 23:55Цены на популярную ягоду в Украине рухнули
04 июня 2026, 23:35
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
"Мне сказали "до свидания": актриса Ольга Сумская рассказала, почему ее стало меньше на экранах
06 июня 2026, 01:55Известная украинская певица потеряла ребенка
06 июня 2026, 01:35Ценники на АЗС падают: какое топливо в Украине стало дешевле
05 июня 2026, 23:55В Харькове отправили за решетку подростка, работавшего на россиян
05 июня 2026, 23:40В Черкассах пенсионеры "сливали" данные ТЦК
05 июня 2026, 23:20В Киеве в смертельном ДТП погибли полицейские и 12-летний ребенок
05 июня 2026, 23:00Последствия ударов по Сумщине: спасатели ликвидировали пожары в Березовской и Буринской общинах
05 июня 2026, 22:55В Киеве мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних парней
05 июня 2026, 22:45Оккупанты используют "Шахеды" для доставки FPV-дронов в центр Запорожья
05 июня 2026, 22:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »