В Украине рухнули цены на популярный овощ

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В Украине в начале июня дешевеют тепличные огурцы. Причиной называют активное поступление на рынок нового урожая

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Огурцы в Украине продают в пределах 35-65 гривен за килограмм. Это в среднем на 17% меньше, если сравнивать с прошлой неделей.

Эксперты отметили, что на рынок поступает продукция из местных хозяйств, что традиционно усиливает конкуренцию между производителями и заставляет их корректировать цены.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.