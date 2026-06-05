Ценники на АЗС падают: какое топливо в Украине стало дешевле

Фото из открытых источников

В Украине снова сменились ценники на АЗС. Один из видов горючего подешевел

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 5 июня средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 премиум – 79,28 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,75 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,69 гривны за литр;

дизтопливо – 85,16 гривны за литр;

автогаз – 45,76 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.