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05 июня 2026, 23:20

В Черкассах пенсионеры "сливали" данные ТЦК

05 июня 2026, 23:20
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Фото из открытых источников
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Черкасский районный суд Черкасской области вынес приговор в уголовном производстве в отношении двух жителей Черкасского района. Пенсионеры распространяли данные о ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, пенсионеры создали Viber-группу "Пребование полиции". В январе 2026 года там регулярно публиковали информацию о местах нахождения военных ТЦК. Для этого администраторы использовали и условные обозначения и прямые сообщения.

На суде пенсионеры полностью признали свою вину. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил их от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок.

Напомним, ранее СБУ в Днепре разоблачила владелицу местного Телеграмм-канала, которая распространяла координаты украинских защитников.

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