В результате российской атаки ракетами и дронами в Одессе погибли восемь человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС/

Также возросло количество пострадавших – 16 человек получили ранения.

Россияне попали в многоэтажный дом. В результате попадания возник пожар, зафиксированы значительные разрушения, часть квартир уничтожена. Спасатели работали в сверхсложных условиях, ликвидируя возгорание и разбирая поврежденные конструкции.

Кроме того, из-за ночной атаки повреждены дома, объект портовой инфраструктуры и складские помещения. Взрывная волна выбила стекла в трех пятиэтажных общежитиях.

Все пожары, возникшие в результате обстрелов, спасатели ликвидировали.

Ранее сообщалось, что из-за ракетно-дроновых ударов по Одессе погибли семь человек, было известно о 12 пострадавших.