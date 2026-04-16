Фото: ГВА

В ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу ГВА Сергея Лысака.

Число погибших возросло до семи человек, еще 11 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В городе зафиксированы разрушения:

В Хаджибейском районе поврежден дом и объекты инфраструктуры. Взрывной волной выбито более 300 окон в окрестных зданиях.

В Приморском районе зафиксированы повреждения на территории одного из парков.

На местах попадания с ночи работают коммунальные службы. В городе развернули оперативный штаб для помощи жителям и ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.