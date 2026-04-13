В Одессе мужчина угрожал "взорвать" себя гранатой
Одесские полицейские составили в отношении 33-летнего мужчины административный протокол за ложный вызов полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.
Событие произошло несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Местный житель позвонил по телефону в полицию и сообщил, что находится на кладбище, держит в руках гранату и собирается взорвать ее вместе с собой.
На место немедленно были направлены полицейские наряды. Обследовав кладбище и прилегающую к нему территорию, правоохранители не обнаружили там заявителя, а менее чем через час разыскали его по месту жительства в этом же районе.
Полицейские установили, что взрывоопасных предметов у 33-летнего гражданина не было и позвонил в полицию в состоянии алкогольного опьянения.
За совершенное ему грозит штраф.
Как сообщалось, в Одессе мужчина бросил гранаты у людей. Инцидент произошел осенью прошлого года.