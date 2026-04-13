В Одесі чоловік погрожував "підірвати" себе гранатою
Одеські поліцейські склали відносно 33-річного чоловіка адміністративний протокол за неправдивий виклик поліції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.
Подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Місцевий житель зателефонував у поліцію і повідомив, що перебуває на кладовищі, тримає в руках гранату та збирається підірвати її разом із собою.
На місце негайно було скеровано наряди поліції. Обстеживши цвинтар та прилеглу до нього територію, правоохоронці не виявили там заявника, а менш ніж за годину розшукали його за місцем мешкання в цьому ж районі.
Поліцейські встановили, що вибухонебезпечних предметів 33-річний громадянин не мав і зателефонував в поліцію у стані алкогольного сп’яніння.
За скоєне йому загрожує штраф.
