13 квітня 2026, 17:19

В Одесі чоловік погрожував "підірвати" себе гранатою

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Одеські поліцейські склали відносно 33-річного чоловіка адміністративний протокол за неправдивий виклик поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.

Подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Місцевий житель зателефонував у поліцію і повідомив, що перебуває на кладовищі, тримає в руках гранату та збирається підірвати її разом із собою.

На місце негайно було скеровано наряди поліції. Обстеживши цвинтар та прилеглу до нього територію, правоохоронці не виявили там заявника, а менш ніж за годину розшукали його за місцем мешкання в цьому ж районі.

Поліцейські встановили, що вибухонебезпечних предметів 33-річний громадянин не мав і зателефонував в поліцію у стані алкогольного сп’яніння.

За скоєне йому загрожує штраф.

Як повідомлялось, в Одесі чоловік кинув гранати у людей. Інцидент стався восени минулого року.

