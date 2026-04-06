Після обстрілів РФ в Одесі: троє загиблих і 16 поранених, рятувальні роботи завершено

В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи в багатоповерховому будинку, що був частково зруйнований внаслідок нічної атаки РФ. Внаслідок події загинули троє людей, ще 16 отримали поранення

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що в Приморському районі пошкоджені один багатоповерховий житловий комплекс і сім приватних будинків.

У Київському районі зафіксовано значні руйнування: пошкоджені 13 багатоповерхових будинків, вибито понад 850 вікон. Також постраждали 39 приватних будинків, з яких 9 повністю знищені.

В обох районах функціонують оперативні штаби для ліквідації наслідків.

Комунальні служби активно розчищають території та встановлюють тимчасові захисні конструкції на місці вибитих вікон. Обстеження постраждалих об’єктів триває.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Раніше повідомлялося про 15 постраждалих.

6 квітня в Одесі оголосили Днем жалоби на знак вшанування пам’яті загиблих внаслідок нічної російської атаки.