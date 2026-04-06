Фото: прокуратура

В Одессе объявили 6 апреля Днем траура в знак памяти погибших в результате ночной российской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

В знак скорби на всех государственных зданиях, учреждениях и предприятиях города сегодня будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Местным предприятиям и организацим рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и ограничить использование музыки.

По информации полиции, количество раненых в результате ночных обстрелов возросло до 16 человек, среди них – немало детей. Информация о точном количестве пострадавших еще уточняется.

Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Спасатели ищут людей под завалами.

Из-за вражеского удара погибли 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 лет, а также 53-летняя женщина. Среди пострадавших – беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.