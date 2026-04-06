Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Пока известно о трех погибших, среди которых один ребенок. Еще 10 человек получили ранения, в том числе ребенок. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти четырех человек.

Поражены дома (в частности, многоэтажные), критическая инфраструктура и административные объекты. Из-за многочисленных попаданий в нескольких районах города возникли пожары: в частном секторе, общежитии, на территории детского сада, также занялся транспорт. Спасатели ликвидировали все пожары.

Аварийно-спасательные работы на местах разрушений продолжаются – под завалами могут быть еще люди. К поискам привлекли кинологическую службу.

Развернуты оперативный штаб и пункт несокрушимости для помощи пострадавшим. На местах работают психологи ГСЧС и полиции.

Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления россиян.

От ГСЧС к ликвидации последствий привлечены более 20 единиц техники и более 100 спасателей.

Напомним, двое пострадавших в результате атаки на Одессу находятся в тяжелом состоянии: один – в нейрохирургическом отделении, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Еще восемь человек находятся в состоянии средней тяжести.