06 квітня 2026, 10:15

В Одесі 6 квітня оголосили Днем жалоби

Фото: прокуратура
В Одесі оголосили 6 квітня Днем жалоби на знак вшанування пам’яті загиблих внаслідок нічної російської атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

На знак скорботи на всіх державних будівлях, установах та підприємствах міста сьогодні буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Місцевим підприємствам та організаціям рекомендували скасувати розважальні заходи та обмежити використання музики.

За інформацією поліції, кількість поранених внаслідок нічного обстрілу зросла до 16 людей, серед них – чимало дітей. Інформація щодо точної кількості постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Рятувальники шукають людей під завалами.

Через ворожий удар загинули 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, а також 53-річна жінка. Серед постраждалих – вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

