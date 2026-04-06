Нічна атака на Одесу: загинули троє людей, серед них дитина

В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки загинули троє людей, серед них – дитина. Ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості

Про це повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, двоє постраждалих перебувають у важкому стані та госпіталізовані: один – у нейрохірургічному відділенні, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Ще восьмеро людей перебувають у стані середньої тяжкості. Серед них – 2-річна дитина та двоє підлітків віком 17 і 18 років. Усім надається необхідна медична допомога.

У Приморському районі міста пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс і сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають вибиті вікна. Районна адміністрація консультує мешканців щодо подальших дій.

У Київському районі Одеси триває ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджених об'єктів. Там зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок, п'ять приватних будинків, приватний дитячий садок, магазин і 27 автомобілів.

На місцях працюють оперативні штаби, залучені всі комунальні служби та спецтехніка. Також фахівці приймають заяви від власників пошкодженого житла для отримання допомоги з міського бюджету та в межах державної програми "єВідновлення".

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня росіяни також атакували Одесу. Відомо про трьох постраждалих. А також пошкоджено будинки у Хаджибейському районі міста.