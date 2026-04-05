В Одессе в результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома в Хаджибейском районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По предварительной информации, пострадали три человека.

Всем им оказана необходимая медицинская помощь: двое находятся в больнице, еще один будет проходить лечение амбулаторно.

По состоянию на 7:00 утра известно, что в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще четыре балкона полностью разрушены. Несмотря на это, в зданиях сохранены электро- и водоснабжение, однако газ временно отключен из соображений безопасности.

С первых часов после атаки на месте работает более 100 специалистов коммунальных служб и привлечена спецтехника. Продолжаются работы по закрытию поврежденных окон.

Также развернут мобильный пункт несокрушимости. Представители районной администрации принимают заявления от жителей для получения компенсации – как из городского бюджета, так и по государственной программе "єВідновлення".

Напомним, в ночь на 4 апреля враг атаковал Украину 286 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 260 российских беспилотников. Зафиксировано попадание на 10 локациях.

В Полтавской области российские войска ударили по инфраструктуре Группы "Нафтогаз". В результате попаданий вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.