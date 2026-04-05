Попадание "Шахеда" в Харькове: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

В воскресенье, 5 апреля, около 16:15 в Харькове зафиксировано попадание реактивного "Шахеда" в Шевченковском районе города

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, в результате прилета есть пострадавшие – их количество и состояние уточняются. Повреждены и выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Обследование территории продолжается.

По меньшей мере, шесть многоквартирных домов пострадали: выбиты окна, повреждены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализация.

На месте работают все службы, пострадавшим оказывается помощь.

Кроме того, в Слободском районе произошло попадание на открытой территории – из-за этого возник пожар, горит трава и кустарник. Пострадавших и разрушений нет.

