Россияне обстреляли жилищный сектор в Одесской области: погиб человек

Вчера вечером, 24 марта, в Измаильском районе в результате вражеской атаки на жилищный сектор был поврежден частный дом, возник пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения.

Также повреждены 6 соседних жилых домов.

Напомним, 24 марта РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Враг применил около тысячи ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Было зафиксировано 15 попаданий.

В Виннице в результате российских обстрелов погиб один человек, а еще 13 получили ранения.

Кроме того, армия РФ атаковала центр Львова. Поврежден памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Известно о 32 пострадавших.

В Тернопольской области после массированной атаки зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание. Также оккупанты ударили по роддому в Ивано-Франковске.