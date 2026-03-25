Росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині: загинула людина

Вчора ввечері, 24 березня, в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки на житловий сектор було пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

Також пошкоджено 6 сусідніх житлових будинків.

Нагадаємо, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Було зафіксовано 15 влучань.

У Вінниці в результаті російського обстрілу загинула одна людина, а ще 13 осіб отримали поранення.

Окрім того, армія РФ атакувала центр Львова. Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Відомо про 32 постраждалих.

У Тернопільській області після масованої атаки зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю. Також окупанти вдарили по пологовому будинку в Івано-Франківську.