25 березня 2026, 07:24

Росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині: загинула людина

Фото: ДСНС Одещини
Вчора ввечері, 24 березня, в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки на житловий сектор було пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

Також пошкоджено 6 сусідніх житлових будинків.

Нагадаємо, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Було зафіксовано 15 влучань.

У Вінниці в результаті російського обстрілу загинула одна людина, а ще 13 осіб отримали поранення.

Окрім того, армія РФ атакувала центр Львова. Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Відомо про 32 постраждалих.

У Тернопільській області після масованої атаки зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю. Також окупанти вдарили по пологовому будинку в Івано-Франківську.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
